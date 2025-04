Stefano De Martino continua a professarsi single ma, il noto conduttore nonché ex marito di Belen Rodriguez, è stato avvistato in compagnia di una misteriosa donna. Nuovo flirt?

Stefano De Martino, è single?

Da diverso tempo il noto conduttore Stefano De Martino continua a professarsi single. Negli ultimi tempi si è parlato di un ritorno di fiamma prima con Emma, sua ex storica del periodo di “Amici”, poi con Belen, ex moglie e madre di suo figlio Santiago. I gossip però non hanno mai trovato riscontro. C’è anche chi ha ipotizzato che il fidanzato segreto di Belen potesse essere in realtà proprio De Martino. Ma ecco che nelle ultime ore il conduttore di “Affari Tuoi” è stato pizzicato in dolce compagnia…

Stefano De Martino, nuovo flirt? Avvistato in compagnia di una donna misteriosa

Come abbiamo appena visto, Stefano De Martino è stato avvistato in dolce compagnia. Il conduttore sarebbe stato beccato con una misteriosa donna, definita stupenda. A lanciare il gossip l’esperto Amedeo Venza il quale, è stato contattato da diverse fonti che gli hanno appunto detto la stessa cosa, ovvero che avevano visto De Martino per le vie di Milano con una donna bellissima dai capelli castani. Inoltre, De Martino si sarebbe anche fermato a fare foto con i fan, mentre la donna si sarebbe defilata per lasciare spazio proprio ai fan del conduttore. Insomma, nuovo flirt?