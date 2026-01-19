Stefano De Martino e il padre Enrico: tra la passione per la danza, gesti d’affetto e le parole commoventi del conduttore in tv.

Grave lutto per Stefano De Martino, che oggi piange la scomparsa del padre Enrico. Il conduttore di Affari Tuoi, già visibilmente commosso in televisione nella partecipazione a C’è posta per te lo scorso sabato, aveva parlato del legame speciale con i papà.

Un legame speciale tra padre e figlio: le parole di Stefano De Martino

Il conduttore di Affari Tuoi aveva spesso raccontato il loro rapporto, condiviso non solo nella passione per la danza, ma anche attraverso gesti di affetto profondi.

“L’affetto me l’ha insegnato più con i gesti che con le parole… ora che sono padre ho capito quanto vale un ‘ti voglio bene’ da parte di un papà e l’ho iniziato a dirlo prima di lui”, aveva confessato durante la puntata de La Volta Buona del 6 gennaio, parlando dell’influenza del padre sulla sua vita e sulla sua carriera.

Il legame tra Stefano De Martino e il padre Enrico è sempre stato profondo e complesso, fatto di amore, passione condivisa e piccoli gesti quotidiani. Enrico, da giovane, aveva il sogno di diventare ballerino e trasmise al figlio la stessa passione, sostenendolo soprattutto nei primi anni della carriera.

Stefano De Martino, le parole in tv dedicate al padre Enrico

La scomparsa di Enrico, avvenuta a soli 61 anni dopo un lungo periodo di salute precaria, porta a riflettere sulle parole di Stefano pronunciate in televisione, che oggi suonano ancora più commoventi: “Quando qualcuno se ne va si dice ‘lascia un vuoto incolmabile’, in realtà mi sembra che vostro padre ha lasciato un pieno… ogni volta gli ridate un pezzo di vita”.

Durante l’ospitata a C’è Posta per Te di sabato 17 gennaio, il conduttore si era commosso fino alle lacrime raccontando l’importanza dei gesti del padre: “Io sono un figlio, sono un papà, provo a fare il papà nel migliore dei modi e capisco con quelle passeggiate in macchina, con gli abbracci, con le parole so cosa si spera di ottenere, quando si è papà con tutti quei gesti”.

Ricordi di un’infanzia trascorsa tra la piazza, il bar del nonno e la chiesa convivono con la passione per la danza, un sogno che Stefano ha portato avanti realizzandolo in nome di Enrico. “Tutti noi abbiamo avuto genitori uno più caloroso uno più chiuso, vostra mamma vi ha dato moltissimo, pensa di non essere abbastanza, ma voi non glielo rimproverate quindi quell’affetto è arrivato in un modo diverso, quindi è giusto anche dirle, che comunque va bene così”.

Oggi, quel legame fatto di amore e gesti silenziosi si trasforma in memoria viva, e il padre non lascia solo un vuoto, ma un’eredità di affetto e insegnamenti che continuerà attraverso il figlio.