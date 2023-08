I presunti tradimenti di Stefano De Martino nei confronti di Belen Rodriguez e le notizie di gossip sulla loro rottura avrebbero scatenato la reazione della Rai.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez: i presunti tradimenti

La presunta rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sta appassionando i fan da settimane. La coppia più amata sta dominando le notizie di gossip di questa estate, con tante indiscrezioni. Dal presunto nuovo amore di Belen, alla presunta nuova fiamma di Stefano, fino ad arrivare ai presunti tradimenti e alle continue frecciate. I due stanno cavalcando l’onda del gossip, ma tutte queste notizie, per quanto succulente per i fan, non stanno piacendo a tutti, soprattutto alla Rai. Secondo quanto riportato da Dagospia, in Rai qualcuno starebbe iniziando a storcere il naso.

Stefano De Martino, i presunti tradimenti a Belen “farebbero storcere il naso alla Rai”

Sembrerebbe che la Rai non sia molto contenta dei presunti tradimenti di Stefano De Martino, in virtù del fatto che i conduttori della rete ammiraglia hanno sempre avuto una vita privata molto tranquilla e lontana dalla cronaca rosa. “Quasi tutti i conduttori nazional-popolari hanno condotto una vita privata e sentimentale morigerata o sono stati bravi a nascondere le loro scappatelle. Tutto il contrario di ciò che fa Stefano De Martino: la sua storia di disamore e tradimenti tiene banco anche questa estate e si dice che ai piani alti della Rai questi comportamenti stia iniziando a far storcere il naso” ha riportato Dagospia. Questa è l’indiscrezione che potrebbe far tremare l’ex ballerino, che è diventato uno dei volti di punta di Rai 2.