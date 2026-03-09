Stefano De Martino, protagonista di un rumor legato ad un nuovo amore, lei è conosciuta da moltissime persone, ecco chi è la possibile nuova fiamma.

Stefano De Martino ha da poco ricevuto l’investitura di conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027 ma il tempo per celebrare questa conquista non c’è di fatti è impegnato nelle puntate del suo show “Stasera Tutto è Possibile” in onda su Rai 2 e proprio in una puntata è emerso un feeling particolare con una collega, scopriamo chi è e cosa è emerso.

Stefano De Martino, impegnato tra lavoro e Santiago

Stefano De Martino non si lascia distrarre dalle voci social e si concentra sul suo lavoro, sulle puntate di “Affari Tuoi” in fase di registrazione e sulla sua vita privata che lo vede attento e premuroso nei confronti del figlio Santiago.

Il risultato del suo rapporto con Belen Rodriguez infatti occupa lo spazio della sua giornata in cui non lavora, stando insieme al ragazzo e facendogli sentire la sua presenza costante nella sua vita.

Quindi da parte sua nessuna voce sentimentale in arrivo ma essendo una star della tv è normale che arrivino sempre nuovi rumors che fanno discutere i fan all’infinito.

Il flirt con Brenda Lodigiani

Una delle voci più recenti è legata al flirt, plausibile, con la conduttrice televisiva e comica Brenda Lodigiani che ha partecipato all’ultima puntata del celebre game show che è andata in onda.

In particolare, come riporta CaffeinaMagazine.it il conduttore è sembrato avere una complicità differente con lei rispetto agli altri concorrenti.

Da subito si è sparsa la voce di un possibile rapporto extra-lavorativo tra i due, rumor smentito dall’esperto di gossip Gabriele Parpiglia che ha annunciato l’assenza di alcun contatto tra i due.

De Martino quindi si concentra e si concentrerà solo su famiglia e lavoro in attesa di trovare nuovamente l’anima gemella in grado di scaldargli il cuore.