Belen Rodriguez, sebbene vive in Italia da ormai 20 anni, non ha ancora la cittadinanza italiana ma, a quanto pare, le cose stanno per cambiare.

“Qui da 20 anni”, ma Belen Rodriguez non è ancora italiana: la colpa è anche di De Martino

Sono ormai 20 anni che Belen Rodriguez vive in Italia, eppure, la showgirl argentina, non ha ancora la cittadinanza italiana. La stessa Belen, a “Che Tempo Che Fa“, aveva detto: “sono passati vent’anni, non mi hanno ancora dato il passaporto italiano. Perché non me lo date? Mi piacerebbe portare mio figlio in America. Sono stata anche sposata, ma ho chiesto il divorzio prima dei cinque anni. Non sono stata nemmeno furba.” Il riferimento è alle nozze con Stefano De Martino.

Belen Rodriguez si prepara all’esame di italiano per ottenere la cittadinanza

Belen Rodriguez non ha ancora la cittadinanza italiana, come spiegato da lei stessa a Fabio Fazio, è stata sposata con Stefano De Martino dal 2013 al 2017, quindi un anno meno dalla concessione automatica della cittadinanza. Ma ora ecco che le cose stanno per cambiare, ad aprile infatti la showgirl argentina dovrà sostenere l’esame di italiano B1, al fine di mostrare la sua conoscenza della lingua italiana, in una scuola milanese certificata. Gli altri requisiti necessari alla cittadinanza Belen li possiede, ovvero la residenza da oltre dieci anni e un reddito minimo dimostrabile.