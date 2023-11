Stefano De Martino zio per la prima volta: è nato il figlio della sorella Adelaide

Adelaide De Martino, sorella minore di Stefano De Martino, ha dato alla luce il suo primo figlio e suo fratello sarebbe corso in ospedale per dare il benvenuto al suo primo nipote.

Stefano De Martino zio per la prima volta

Adelaide De Martino ha dato alla luce il suo primo figlio, il piccolo Mattia e, secondo i rumors in circolazione, l’ex marito di Belen Rodriguez sarebbe corso in ospedale dopo aver appreso la splendida notizia e per dare così il benvenuto al suo primo nipote. Mattia è nato in una clinica di Castellammare di Stabia, e Adelaide De Martino ha annunciato la sua nascita scrivendo sui social: “Mattia Di Domenico 28/11/2023. Benvenuto amore”.

In tanti in queste ore le hanno fatto le loro congratulazioni, e non vedono l’ora di saperne di più sulla sua vita da mamma. A differenza di suo fratello maggiore, Adelaide ha sempre cercato di vivere la sua vita privata nel massimo riserbo e infatti non si conoscono molte informazioni sul suo conto.

Lei e il suo compagno, Diego Di Domenico, hanno annunciato che sarebbero diventati genitori alcuni mesi fa a mezzo social e in tanti, tra i loro fan, non vedevano l’ora di saperne di più sulla nascita del loro primo figlio.