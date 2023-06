Adelaide de Martino, sorella minore di Stefano De Martino, sarà presto mamma per la prima volta. Lei stessa ha svelato con un tenero video via social se avrà un figlio maschio o una femmina.

Belen e Stefano zii: il messaggio di Adelaide De Martino

La famiglia De Martino si appresta ad accogliere un nuovo arrivato in famiglia: Adelaide, la sorella minore di Stefano De Martino, aspetta infatti un bebè. In queste ore lei stessa ha pubblicato un video del suo Gender reveal party in cui ha scritto: “Abbiamo deciso di condividere con voi questo momento. Un momento dove il cuore era a mille e l’emozione non si può spiegare!”.

Lei e il fidanzato Diego Di Domenico avranno un maschietto, e i due hanno deciso di chiamarlo Mattia. Il post del gender reveal party ha fatto il pieno di like da parte dei fan e, tra coloro che hanno messo “mi piace” al video di Adelaide vi è stata anche la cognata Belen Rodriguez. Per il piccolo Santiago si tratterà del primo cugino e in tanti, sui social, sono curiosi di saperne di più in merito alla questione. Adelaide è legatissima a suo fratello Stefano, ma ha sempre vissuto la sua vita privata nel massimo riserbo e stando lontana dalle luci dei riflettori.