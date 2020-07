Chi è Adelaide De Martino, la sorella di Stefano.

Adelaide De Martino è la sorella di Stefano De Martino, che al momento è al centro del gossip per la fine della sua storia d’amore con Belen Rodriguez. La sorellina del ballerino di Amici è una vera forza della natura e sui social si sta facendo strada come una vera influencer.

La ragazza per il momento è lontana dalle copertine dei giornali e dal mondo del gossip, ma su Instagram è già molto conosciuta e apprezzata. Scopriamo chi è Adelaide De Martino.

🦋 🤍 Un post condiviso da ️️️De Martino Adelaide🇮🇹 (@adydemartino) in data: 18 Lug 2020 alle ore 5:05 PDT

Adelaide De Martino chi è

Adelaide De Martino è nata nel 1995 ed è la sorella più piccola di Stefano, che probabilmente non sarà più in Rai.

Su Instagram conta la bellezza di quasi 120 mila follower ed è sempre più seguita. In qualità di sorella di Stefano è riuscita ad ottenere un ottimo seguito, anche se non è diventata famosa ai livelli di Cecilia Rodriguez, sorella minore di Belen. Le informazioni sulla sua vita privata sono poche e si basano soprattutto su tutto ciò che lei condivide su Instagram. In casa De Martino è presente anche un altro fratello, che si chiama Davide.

Adelaide De Martino sta vivendo una storia d’amore con il fidanzato Yuri Salemme, come testimoniano gli scatti che pubblica frequentemente. Il ragazzo è nato a Napoli ma su Instagram si legge che vive a Milano.

Il ragazzo conta 4 mila follower e per essere lontano dai riflettori è sicuramente un ottimo traguardo. I due ragazzi sono molto innamorati e uniti e ovviamente hanno la benedizione di Stefano De Martino, che per quanto riguarda la sua vita sentimentale è pieno di dubbi. La bella Adelaide aveva stretto un’amicizia molto forte con Cecilia Rodriguez, ma ora le due si sono molto allontanate e questo è un segno molto forte della separazione tra le due famiglie.