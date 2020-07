Stefano De Martino pieno di dubbi: l’accusa a Belen Rodriguez

Un amico di Stefano De Martino racconta i dubbi del conduttore sulle voci sul suo conto.

Stefano De Martino è pieno di dubbi ed inizia a pensare che dietro l’uscita dello scoop sulla relazione con Alessia Marcuzzi ci sia qualcuno che conosce molto bene. A svelare i pensieri del ballerino è stato un suo amico, che è stato contattato dal settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti.

De Martino è il protagonista assoluto di quello che è diventato il gossip dell’estate, ovvero la rottura con Belen Rodriguez e il presunto flirt con Alessia Marcuzzi. Quest’ultima notizia è stata ampiamente smentita, ma al conduttore di Made in Sud qualcosa non torna.

I dubbi di Stefano De Martino

Dagospia ha lanciato una bomba davvero incredibile. Ha raccontato che la storia tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è finita perché la showgirl argentina, usando l’iPad del compagno insieme a Santiago, aveva scoperto che lui aveva avuto un flirt con Alessia Marcuzzi.

Questa notizia è stata smentita dai tre protagonisti del triangolo amoroso, ma nonostante questo fa ancora discutere. Stefano De Martino, che si è confessato a Made in Sud, avrebbe il sospetto che la voce sia stata creata da qualcuno di molto vicino a lui e a quanto pare punta il dito anche contro la stessa Rodriguez.

“Lui si domanda se non sia stata proprio l’ex moglie Belen, o magari qualcuno del suo entourage, ad aver messo in giro la voce della presunta scappatella con la Marcuzzi…” ha spiegato l’amico di Stefano, che ha insinuato che il ragazzo avrebbe dei forti sospetti sulla ex compagna. “L’idea che ci sia lo zampino di Belen dietro questo gossip lo fa rabbrividire…” ha aggiunto questa fonte vicina a De Martino, sul settimanale Nuovo.

Il conduttore accusa la sua ex moglie di aver inscenato tutto e di essere lei l’autrice di questa indiscrezione.