Alessia Marcuzzi risponde alle voci di un presunto flirt con Stefano De Martino.

Da alcuni giorni non si parla d’altro se non del presunto tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi. È stato il sito di informazione Dagospia a lanciare la pesante indiscrezione venerdì 3 luglio 2020. “Belen da due settimane è in amore con Gianmaria Antinolfi, un impressionare imprenditore napoletano con sui ste sollazzando tra i Fallaci faraglioni di Capri ma l’affare è più grosso, molto più grosso: c’è un filo rosso che lega la fine del rapporto De Martino- Belen e la crisi Marcuzzi-Calabresi: la relazione clandestina( scoperta da Belen) tra De Martino e Alessia Marcuzzi”.

Queste sono state le parole di Dagospia. Prontamente è arrivata la smentita di Stefano De Martino. Alessia, invece, ha preferito, la via del silenzio.

La giustificazione di Stefano

Il ballerino e conduttore di Made In Sud, infatti, ha preferito togliere ogni dubbio e ha fatto una serie di storie su Instagram. “Tutte le cose che sono girate sul web in queste settimane, questa fake news è la più grande. Qualcuno ha scritto che ho avuto una storia con Alessia Marcuzzi.

Ho appena attaccato al telefono con Alessia e con Paolo che sono due miei grandi amici e ci siamo fatti una grossa risata nonostante il fastidio di una notizia del genere. Io sono consapevole della posizione mediatica che occupo in questo momento storico. Essendo un personaggio pubblico accetto le fake news, le critiche e tutto quello che succede. So che si sprecheranno le notizie in questi mesi e vivo serenamente”.

Questo ha detto in parte il napoletano.

La risposta di Alessia Marcuzzi

La romana, invece, ha scelto una strada diversa. Nella giornata di sabato, 4 luglio 2020, ha postato una foto che sembra dire tutto. La Marcuzzi, infatti, ha pubblicato una foto del libro di Woody Allen dal titolo ‘A proposito di niente’. Insomma, un titolo abbastanza bizzarro che non lascia spazio a fraintendimenti o equivoci. Pur non affidandosi a dichiarazioni ufficiali tramite social o giornali, Alessia ha di fatto smentito tutte le voci di gossip.