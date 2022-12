Stephen 'tWitch' Boss è morto a 40 anni: addio al DJ dell'Ellen DeGeneres Show

Stephen “tWitch” Boss, il travolgente DJ dell’Ellen DeGeneres Show e ballerino che ha raggiunto la fama con So You Think You Can Dance, è morto.

Lo ha confermato la moglie, la collega ballerina Allison Holker Boss, in una dichiarazione alla CNN. Aveva 40 anni.

Stehen ‘tWitch’ Boss è morto a 40 anni: il comunicato della moglie

“È con il cuore più pesante che devo annunciare che mio marito Stephen ci ha lasciato“, ha detto Holker Boss con un comunicato. “Stephen illuminava ogni stanza in cui entrava. Apprezzava la famiglia, gli amici e la comunità al di sopra di ogni altra cosa e guidare con amore e luce era tutto per lui.

Era la spina dorsale della nostra famiglia, il miglior marito e padre, e un’ispirazione per i suoi fan”.

“Dire che ha lasciato un’eredità sarebbe un eufemismo, e il suo impatto positivo continuerà a farsi sentire”, ha aggiunto. “Sono certa che non passerà giorno in cui non onoreremo la sua memoria. Chiediamo privacy in questo momento difficile per me e soprattutto per i nostri tre figli”.

Addio al DJ dell’Ellen DeGeneres Show: il suicidio

Secondo il medico legale della contea di Los Angeles, Boss è morto per suicidio. L’ufficio del coroner della contea di Los Angeles ha concluso l’esame e ha pubblicato il rapporto sulla sua morte nella giornata di mercoledì 14 dicembre.

Il decesso di Boss è stato dichiarato intorno alle 11:25 ora locale di martedì 13 dicembre nel sobborgo di Los Angeles di Encino, stando a quanto riferito dal Coroner della Contea di Los Angeles.

Sua moglie ha concluso la sua dichiarazione affermando: “Stephen, ti amiamo, ci manchi e conserverò sempre l’ultimo ballo per te”.

La coppia aveva festeggiato il nono anniversario di matrimonio pochi giorni prima del drammatico evento. Avevano tre bambini. L’ultimo post di Boss su Instagram, datato lunedì 12 dicembre, mostrava lui e Holker Boss insieme mentre ballavano davanti a un albero di Natale.