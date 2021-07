Stop delle grandi navi a Venezia, ministro Franceschini: “Giornata importante”

La decisione di bloccare le grandi navi in alcune zone di Venezia è stata commentata dal ministro Dario Franceschini: le sue parole.

Novità importante per la città di Venezia con le grandi navi che non potranno più transitare davanti San Marco e nemmeno sul canale della Giudecca.

Grandi navi a Venezia, la decisione

Il provvedimento inizierà il primo agosto 2021: da quel giorno le grandi navi non potranno più transitare in alcune zone specifiche della cittadina lagunare.

La decisione è avvenuta grazie ad un decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri.

Grandi navi a Venezia, rapporto con le aziende

Nel frattempo la aziende danneggiate dalla decisione riceveranno degli adeguati risarcimenti. Attualmente è previsto l’attracco delle navi da crociera a Marghera.

Dario Franceschini, attuale ministro per i beni, le attività culturali e per il turismo, ha commentato l’approvazione del decreto in merito alle grandi navi. “Davvero una giornata importante: non è esagerato definirla storica perché dopo anni di attesa – commenta Franceschini – dal primo agosto non passeranno più grandi navi davanti San Marco e il canale della Giudecca“.

L’annuncio èarrivato dopo il Consiglio dei ministri che si è tenuto a Palazzo Chigi. “Una decisione attesa dall’Unesco e da tutti coloro che sono stati a Venezia e sono rimasti stravolti dalla grandezza di queste navi passare nel luogo più fragile e bello del mondo” ha commentato Franceschini. Il decreto legge che blocca il passaggio delle grandi navi, a partire dal primo agosto 2021 nel canale della Giudecca, prevede “risarcimenti per chi subisce un danno da questa iniziativa e fondi per approdi provvisori a Marghera“.

Le istituzioni locali sono al lavoro per la creazione di approdi offshore. Al momento gli approdi provvisori sono stati sistemati a Marghera, poi si vedrà.

Previsti quindi dei ristori per l’impatto occupazione relativo al settore. Secondo una nota, pubblicata dalla presidente del Consiglio, “al tempo stesso si concluderanno i lavori di completamento del Mose e si realizzerà in tempi brevi l’Autorità della Laguna con la rinascita del Magistrato alle acque“.

Via le grandi navi da Venezia, i ministri decidono di tutelare la città patrimonio dirottando in via temporanea i giganti del mare a Marghera. Il presupposto è che Venezia e le acque della laguna possano essere concretamente messe in pericolo dalla grandi navi da crociera che transitano nella laguna: l’obiettivo è salvaguardare la zona.