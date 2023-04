Stop negli USA per la pillola abortiva, Biden si oppone

Un giudice federale del Texas ha deciso di sospendere l’approvazione da parte della Fda della pillola abortiva, di fatto rendendola illegale in tutto lo Stato del sud degli Stati Uniti. Il presidente americano Joe Biden, però, è convinto di andare contro a questa decisione.

Giudice texano vieta la pillola abortiva: ma a Washington accade l’opposto

L’entrata in vigore della decisione controversa del giudice è stata rinviata di una settimana in modo che lo Stato federale possa presentare un appello. Ma negli USA c’è vero caos attorno a questo tema: un altro giudice, questa volta di Washington, ha infatti deliberato che la pillola abortiva deve restare disponibile sul mercato almeno nei 12 stati democratici che si sono spesi per il suo mantenimento. Questo stallo legale potrebbe arrivare ad essere discusso in Corte suprema.

Joe Biden contro lo stop alla pillola abortiva negli USA

Sul tema si è espresso anche il presidente americano Joe Biden che ha un’idea molto chiara: “Combatterò la decisione del giudice texano. Si tratta di un tentativo senza precedenti di privare le donne delle libertà fondamentali.”