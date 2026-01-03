La tragedia di Capodanno a Crans-Montana ha sconvolto famiglie e comunità: tra le vittime ci sarebbe Chiara Costanzo, 16 anni, di Milano. La giovane, appassionata di ginnastica acrobatica e studentessa modello, era andata a festeggiare con amici quando l’incendio ha distrutto il locale Le Constellation, trasformando una serata di festa in un dramma irreparabile.

Il dramma nella notte di Capodanno a Crans-Montana

La notte di Capodanno a Crans-Montana si è trasformata in un incubo per la famiglia Costanzo. Chiara, 16 anni, è tra le giovani vittime della tragedia scoppiata nel locale Le Constellation. Il padre Andrea ha raccontato al Corriere il dolore indicibile che ha provato: “Ho appena ricevuto la telefonata che non dovrebbe mai arrivare a un padre. La mia amata Chiara non c’è più”.

I dati ufficiali parlano di 40 morti confermati, con altri dispersi ancora da identificare, e Andrea spiega che per lui la conferma della morte della figlia, pur non ancora ufficiale, è già una realtà dolorosa: “Attendiamo la notizia ufficiale. Ma per noi c’è già”. Il padre ha inoltre ricordato la difficoltà di quella notte: arrivato davanti al locale, non ha potuto entrare per cercarla tra le fiamme. “Avrei voluto tanto farlo”, confessa.

Strage di Crans-Montana: chi è Chiara Costanzo, la 16enne italiana dispersa

Chiara era originaria di Arona ma viveva a Milano con la madre. Frequentava il liceo scientifico Moreschi e coltivava con passione la ginnastica acrobatica a livello agonistico. Chi la conosceva la descrive come “una ragazza d’oro, sempre piena di gioia, che con il suo sorriso trasmetteva serenità e felicità” e capace di ascoltare e aiutare chi le stava accanto.

La scelta di recarsi a Le Constellation quella sera era stata casuale: “In altri locali non c’era posto. Lei non avrebbe mai accettato di andare in un posto poco sicuro”, sottolinea il padre. La famiglia possedeva una casa nella località svizzera, dove Chiara trascorreva le vacanze da anni, ma nulla poteva preparare all’irreparabile perdita.

Andrea, oltre al dolore, pensa anche alla responsabilità e alla giustizia: “Ci sono responsabilità che devono essere tirate fuori… Arriverà anche la fase per avere quelle risposte”, sottolinea, mentre il vuoto lasciato dalla figlia rimane immenso.