Le autorità svizzere hanno comunicato il bilancio della tragedia di Capodanno in Svizzera, dove si è verificata un’esplosione all’interno del locale Le Constellation, a Crans-Montana, intorno alle ore 1.30. Il locale può ospitare circa 400 persone, a quell’era ce ne erano un centinaio. Il drammatico bilancio è di 47 vittime e di 112 feriti, di cui 5 in gravissime condizioni. Gli italiani dispersi sono 6, mentre i feriti 13. Ecco in quali ospedali si trovano.

Sono 6 gli italiani che risultano dispersi a seguito dell’esplosione all’interno del locale Le Contellation a Crans-Montana, tra cui anche la giovane promessa del golf, Emanuele Galeppini. Si dovrà attendere l’esame del Dna per l’identificazione dei corpi. Sono invece 13 gli italiani feriti, tre di loro sono stati traferiti al Niguarda di Milano, gli altri feriti sono ricoverati in diversi ospedali svizzeri, tra cui una ragazza di 16 anni, Francesca Nota, in coma all’ospedale di Zurigo. Secondo quando si apprende dai vari media, presso l’ospedale di Sion sono ricoverati Leonardo Bove, Manfredi Marcucci, Alessandra Galli De Min ed Eleonora Palmieri, Antonio Lucia e Filippo Leone Grassi all’ospedale di Losanna.