Crans-Montana, rimpatrio delle giovani vittime italiane: ultimi saluti e funerali nelle loro città, tra dolore e commemorazioni ufficiali.

La tragedia di Crans-Montana ha profondamente colpito famiglie e comunità: un incendio scoppiato a Capodanno ha causato la morte di numerosi giovani, lasciando un vuoto incolmabile e un dolore condiviso tra Italia, Svizzera e altri Paesi. Oggi, con il rimpatrio delle salme delle vittime italiane, ci si prepara all’ultimo saluto.

Strage Crans-Montana: il bilancio delle vittime e le indagini in corso

Con il completamento delle operazioni di identificazione, tutte le 40 vittime della tragedia hanno finalmente un nome. Tra esse, 21 erano svizzeri, nove francesi, sei italiani, oltre a una belga, una portoghese, un turco e un rumeno. L’età delle vittime tra i 14 e i 39 anni, con molti minorenni coinvolti. Le autorità locali e il Disaster Victim Identification (DVI) hanno coordinato le procedure, garantendo che ogni feretro fosse riconosciuto e restituito alle famiglie.

Le indagini sulle cause dell’incendio, tuttora in corso, puntano a verificare la conformità delle strutture, la sicurezza antincendio e l’uso di fontane pirotecniche nel locale Le Constellation. La coppia di gestori del locale è stata iscritta nel registro degli indagati per omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo, ma al momento non risultano rischi di fuga o recidiva, secondo il procuratore Beatrice Pilloud.

Strage Crans-Montana, completata l’identificazione delle vittime italiane: oggi il rimpatrio di cinque salme

Dopo giorni di attesa segnata da speranze e incertezze, il dolore ha trovato un volto concreto: le giovani vittime italiane dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana torneranno oggi in patria.

Il volo C-130 dell’Aeronautica Militare, partendo alle 11 da Sion e atterrando a Milano Linate alle 11.50, trasporterà cinque dei sei corpi. Da Milano, via terra, le salme di Achille Barosi e Chiara Costanzo raggiungeranno la città lombarda, quella di Giovanni Tamburi Bologna e quella di Emanuele Galeppini Genova. Il volo proseguirà poi per Roma Ciampino con il feretro di Riccardo Minghetti. Sofia Prosperi, italo-svizzera residente a Lugano, resterà in Svizzera.

L’ambasciatore d’Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, ha sottolineato come “esistono le disgrazie, ma questa non è stata una disgrazia ma una tragedia evitabile: sarebbero bastati un po’ di prevenzione e un minimo di buon senso”.

I funerali dei giovani italiani morti nell’incendio di Crans-Montana saranno celebrati, a spese dello Stato, nei prossimi giorni nelle rispettive città di residenza.

A Milano, le esequie di Achille Barosi e Chiara Costanzo si terranno a breve dopo l’arrivo delle salme, con il Comune che ha proclamato il lutto cittadino e il sindaco Beppe Sala presente alla cerimonia.

A Bologna, Giovanni Tamburi sarà commemorato mercoledì 7 gennaio alle 11 nella Cattedrale Metropolitana di San Pietro, preceduto da una veglia nella chiesa di Sant’Isaia.

A Genova, il funerale di Emanuele Galeppini seguirà nei prossimi giorni presso la sua parrocchia locale, mentre a Roma Riccardo Minghetti sarà ricordato mercoledì 7 gennaio nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo nella mattinata.

Sofia Prosperi, italo-svizzera residente a Lugano, riceverà l’ultimo saluto mercoledì 7 gennaio alle 14:30 nella cattedrale di San Lorenzo, a Lugano, officiata dal vescovo Alain de Raemy, con la comunità locale e scolastica a stringersi attorno alla famiglia in un momento di profondo dolore.