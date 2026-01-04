La notte di Capodanno a Crans-Montana si è trasformata in tragedia: un incendio al disco bar Le Constellation ha causato oltre 40 vittime e più di 100 feriti, tra cui giovani italiani. L’evento ha scosso profondamente le comunità locali e internazionali, dando il via a indagini penali immediate, operazioni di soccorso e procedure di identificazione dei corpi.

Nelle scorse ore è arrivata l’amara conferma: alcuni dei giovani italiani dispersi sono stati identificati e la loro morte ufficialmente accertata.

Crans-Montana, oltre 20 vittime identificate: restano due italiani dispersi, la Svizzera proclama lutto nazionale

Le autorità svizzere hanno confermato che, oltre alle prime vittime italiane, altre 21 persone sono state identificate, tra cui giovani svizzeri, un rumeno, un francese e un turco. Restano ancora da identificare due cittadini italiani considerati dispersi.

L’ambasciatore d’Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, ha rassicurato che le procedure di identificazione andranno avanti e si concluderanno in gran parte tra ieri e oggi, mentre per alcune vittime ci vorrà più tempo. Nel frattempo, la Confederazione elvetica ha indetto per venerdì 9 gennaio una giornata di lutto nazionale, con un minuto di silenzio alle 14 e il suono delle campane in tutto il Paese.

Crans-Montana, altre tre vittime italiane identificate e confermate dopo Giovanni Tamburi

La tragedia scoppiata nella notte di Capodanno al disco bar Le Constellation di Crans-Montana ha visto ufficialmente l’identificazione delle prime tre vittime italiane: il 16enne bolognese Giovanni Tamburi, il 16enne milanese Achille Barosi e il 17enne genovese Emanuele Galeppini, residente a Dubai e promettente golfista. Le famiglie sono state immediatamente informate dalle autorità elvetiche.

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, ha commentato: “È una notizia che ci riempie di ulteriore e intenso dolore… Tutta l’Emilia-Romagna è con loro“. Anche il presidente lombardo, Attilio Fontana, ha espresso il suo cordoglio per la milanese Chiara Costanzo, sedicenne anch’essa vittima della strage, definendola “una ragazza d’oro, appassionata di ginnastica acrobatica, generosa e solare”.