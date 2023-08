Il 2 Agosto rappresenta, da quel terribile 1980, una data che per l’Italia non potrà mai essere come le altre. Sono passati 43 anni dalla drammatica strage di Bologna in cui persero la vita 85 persone e altre 200 rimasero ferite. In occasione dell’anniversario, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha diffuso un messaggio attraverso i canali ufficiali del Quirinale.

Strage di Bologna, Sergio Mattarella: “Difendiamo libertà e democrazia”