Strage di Erba, come mai il giudice Tarfusser è sotto accusa?

La dirigente della Procura generale di Milano Francesca Nanni ha firmato un esposto nei confronti del sotituto pg di Milano Cuno Tarfusser, che ultimamente ha chiesto la riapertura del caso della strage di Erba, che ha visto come condannati Olindo Romano e Rosa Bazzi. Nei confronti del giudice è dunque in corso ufficialmente un provvedimento disciplinare. A riportare la notizia è il Corriere della sera. Da quello che è stato reso noto finora la Procura generale della Cassazione contesta a Tarfusser il fatto di aver depositato la richiesta di revisione del processo “violando il documento organizzativo dell’ufficio”.

Strage di Erba, la revisione richiesta da Tarfusser

Il giudice Tarfusser ha recentemente richiesto una revisione del processo nei confronti de due coniugi condannati all’ergastolo per i fatti relativi alla strage di Erba, avvenuti nel 2006. I coniugi erano stati riconosciuti colpevoli degli omicidi di Raffaella Castagna, del loro figlio Youssef Marzouk di soli 2 anni, della nonna del bambino, Paola Galli, e della vicina di casa Valeria Cherubini.

Il punto di Tarfusser

Come spiega FanPage, la richiesta di revisione del processo da parte del giudice Tarfusser indica che ci potrebbero essere elementi o circostanze non considerati adeguatamente durante il processo originale. La revisione di un processo penale è un’opportunità per riesaminare le prove presentate, le testimonianze, la condotta delle indagini e tutte le altre questioni rilevanti al fine di garantire una giustizia equa.