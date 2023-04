Strage di Erba, il legale di Olindo e Rosa a Quarto Grado: "Mostrate ricostruzioni confessioni parziali"

La trasmissione di Rete 4, Quarto Grado, condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, ha riacceso i riflettori sulla Strage di Erba. Tra gli ospiti che sono intervenuti in diretta c’era anche l’avvocato dei due coniugi Olindo e Rosa, Fabio Schembri.

Quest’ultimo con occhio critico ha attaccato il programma affermando che le ricostruzioni delle confessioni mostrate erano parziali: “Evidentemente non sono state lette tutte”, ha osservato.

Strage di Erba, parla il legale di Olindo e Rosa: “Mostrate confessioni parziali”

L’avvocato di Olindo e Rosa, proprio in merito alle confessioni dei suoi assistiti ha osservato: “Le ricostruzioni delle confessioni che mostrate sono parziali. Evidentemente non sono state lette tutte. Se tagliate i pezzi non si capisce perché viene detta una determinata cosa ma soprattutto chi può o meno averla suggerita”.

A quel punto il conduttore Gianluigi Nuzzi ha replicato: “Visti i tempi televisivi stretti non si può mostrare un’ora e mezza di confessioni”.

Il legale: “Bisogna leggere tutte le confessioni”

È stata poi puntata l’attenzione su alcuni dettagli quali i cuscini che Olindo Romano potrebbe aver usato per uccidere le vittime o ancora i contatori i cui orari di spegnimento non sarebbero chiari: “I cuscini poteva conoscerli chiunque avesse visto le foto che sono state mostrate durante la confessione della strage. È stato ammesso dal pubblico ministero nella sua requisitoria. Anche sul contatore i coniugi sbagliano dichiarando la ‘luce accesa in casa’ ma non è vero, era stata staccata due ore prima, precisamente alle 17:40. Bisogna leggere bene tutte le confessioni, altrimenti rischiate di sbagliare”.