Un evento che unisce

Questa mattina, oltre 55.000 persone si sono radunate in piazza Duomo e piazza Castello per partecipare alla 52esima edizione della Stramilano. Nonostante la pioggia incessante, l’entusiasmo dei partecipanti non è venuto meno. La manifestazione, che si svolge ogni anno, rappresenta un’importante occasione di aggregazione per gli amanti della corsa e per chi desidera semplicemente trascorrere una giornata all’aria aperta.

Un percorso affascinante

Il percorso della Stramilano è stato progettato per attraversare i luoghi più iconici della città. “Già il fatto di partire dal Duomo e di attraversare poi le altre vie della città è bellissimo” ha commentato una giovane partecipante, evidenziando l’importanza di un evento che non è solo una competizione, ma anche una celebrazione della bellezza di Milano. I corridori, di tutte le età e abilità, hanno avuto l’opportunità di scoprire angoli nascosti e storici della metropoli, rendendo ogni passo un’esperienza unica.

Solidarietà e comunità

Oltre alla corsa, la Stramilano ha un forte valore sociale. Parte dei proventi dell’evento è destinata a progetti di beneficenza, contribuendo a migliorare la vita di molte persone. La manifestazione, quindi, non è solo un momento di sport, ma anche un’opportunità per dimostrare solidarietà e impegno verso la comunità. La presenza di famiglie, bambini e gruppi di amici ha reso l’atmosfera ancora più festosa, dimostrando che la passione per la corsa può unire le persone, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.