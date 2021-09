Strangola una 90enne nel bagno di un casinò di Tolosa per rubare la sua vincita da 600 euro

Un tentato omicidio è avvenuto all’interno di un casinò a Tolosa. La polizia ha arrestato un uomo: diverse accuse a suo carico.

Un tentato omicidio è avvenuto a Tolosa all’interno di un casinò della cittadina francese. L’aggressione ha causato il ferimento di una donna di 90 anni. La notizia è stata riportata da La Dépêche du Midi.

Aggressione in un casinò a Tolosa, cosa è accaduto

L’episodio è avvenuto a fine agosto 2021: questo è quanto riportato dagli organi d’informazione transalpini. L’anziana si era recata presso il casinò Barrière per provare a vincere qualche succulento montepremio. La donna ha vinto 600 euro, scegliendo di riscuotere la cifra e recarsi successivamente nei bagni pubblici della struttura.

Aggressione in un casinò a Tolosa, il furto e la fuga

Un uomo di 59 anni ha rubato il bottino vinto dalla donna, l’ha aggredita e lasciata a terra.

L’uomo ha soffocato la 90enne con una cintura, non prima però di averla colpita ripetutamente. Il ladro ha rubato soldi in contanti e carte di credito, poi ha gettato la borsa della 90enne per strada.

Aggressione in un casinò a Tolosa, due persone arrestate

Il rapporto della polizia ha parlato di una frattura del femore e di una prognosi per la donna di 35 giorni. Nel frattempo le indagini hanno scoperto una coppia di ladri grazie al sistema di videosorveglianza della zona.

Entrambi erano ricercati per un altro reato nel dipartimento di Lot e Garonna.