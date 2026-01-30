Ieri sera, giovedì 29 gennaio 2026, è andata in onda la seconda puntata di “Striscia la Notizia” in prima serata su Canale 5. Ecco come è andata a livello di ascolti.

Striscia La Notizia: la seconda puntata del 29 gennaio

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti ieri sera hanno condotto la seconda puntata di “Striscia la Notizia” che, questa stagione, come saprete non va più in onda nell’access prima time (al suo posto “La Ruota della Fortuna”), ma in prima serata, per 5 puntate totali.

Ieri sera, 29 gennaio, è andata in onda la seconda. Tante le cose successe nell’arco della puntata, dal Tapiro d’oro a Checco Zalone, agli ospiti, Gabriel Garko e Lorella Cuccarini. In studio anche i volti di Rete 4 Paolo del Debbio, Mario Giordano e Gianluigi Nuzzi. Infine anche Gerry Scotti, che ha incontrato il suo rivale nell’access prima time Stefano De Martino, imitato da Dario Ballantini. E gli ascolti come sono andati?

Striscia La Notizia, seconda puntata: i dati di ascolto del 29 gennaio

Come è andata per quanto riguarda gli ascolti la puntata di ieri, 29 gennaio, di “Striscia La Notizia“? Lo share è stato del 12,3 %, con circa 1.807.000 telespettatori a guardare Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. In Rai è andata in onda “Don Matteo”, che ha ottenuto il 23,4 % di share, con 3.901.000 telespettatori. Queste le parole di Antonio Ricci al quotidiano La Verità: “è un esperimento riuscitissimo. Tra le trasmissioni di Canale 5 andate in onda contro Don Matteo è quella più vista degli ultimi cinque anni. Quindi chi ha deciso, nonostante la perplessità di molti, di piazzarci in questo giorni assolutamente non favorevole, l’ha comunque azzeccata.”