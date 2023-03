Era in gita e non ha trovato niente di meglio da fare, studente italiano sfregia un monumento storico di Malta: ha inciso alcune lettere su un reperto patrimonio Unesco ed è stato condannato a due anni. Quel monumento per inciso è del Neolitico ed è stato dichiarato Patrimonio dell’umanità Unesco. Il deprecabile episodio si è verificato a Ġgantija.

Studente italiano sfregia un monumento

Lì, da quanto si apprende dai media, dove uno studente italiano ha causato danni definiti irreparabili, incidendo alcune lettere su uno dei portali principali del monumento. L’Agenzia governativa Heritage Malta ha spiegato che il 18enne stava visitando il sito come parte di un gruppo in gita scolastica. Dopo il gesto vandalico un addetto alla sicurezza si è accorto del fatto e ha convocato sul posto la polizia. Subito dopo il giovane è stato citato direttamente in giudizio.

La direttissima, la condanna e la multa

E nel corso una seduta d’urgenza del Tribunale di Gozo il 18enne ha ammesso le proprie colpe. Per quel reato il giovane è stato condannato a due anni di carcere con pena sospesa per quattro anni, che secondo il Codice Penale isolano è il periodo massimo consentito dalla legge. In più il giovane dovrà pagare una multa di 15.000 euro.