Studenti bevono vodka a scuola durante l’intervallo e pubblicano il video: sospesi in 12

Alcuni studenti hanno bevuto della vodka durante l'intervallo a scuola, postando il video della bravata sui social: 12 i ragazzi sospesi.

Dodici studenti del liceo Rinaldini di Ancona hanno bevuto della vodka durante l’intervallo. Come se questo non bastasse hanno in seguito postato il video della bravata sui social. I ragazzi sono stati scoperti dai docenti. Dopo aver opportunamente avvertito i genitori di quanto accaduto, la scuola ha deciso di sospendere i ragazzi, che risultano appartenere a una classe del biennio.

Studenti bevono vodka a scuola: sospensione dai 3 ai 15 giorni

Mezza classe del biennio del liceo Rinaldini è coinvolta in un fatto abbastanza grave: aver bevuto della vodka nel corso dell’intervallo a scuola. Come informa Sky Tg 24, i ragazzi coinvolti hanno ricevuto una sospensione da tre ai quindici giorni. La punizione più severa è stata però data a una ragazza che avrebbe portato la bottiglia di liquore in classe. A informare dell’episodio è stato il Corriere Adriatico. La vicenda risalirebbe ad alcuni giorni fa.

Sembra infatti che ora tutti e dodici gli studenti siano tornati a scuola.

Cosa si vede nel filmato?

Nel video diffuso sul web si vedrebbero le due studentesse portare la bottiglia di vodka durante l’intervallo. Dopo essere state scoperte le ragazze si sono giustificate dicendo di conservare la bottiglia per conto di altri ragazzi più grandi. I provvedimenti presi dalla scuola peseranno sul voto di condotta.