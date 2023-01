Studenti fumano a scuola e lo insultano: insegnante ha un malore

Un professore di una scuola superiore di Modena si è sentito male dopo essere stato preso in giro e aggredito verbalmente da due alunni.

Il docente poco prima di avere questo malore aveva chiesto ai due studenti di spegnere la sigaretta che avevano acceso in aula.

Studenti insultano insegnante

La reazione dei giovani alla richesta è stata quella di insultare il professore e di deriderlo. Il docente dopo essere stato l’aggressione verbalmente dei suoi studenti ha avuto un malore.

Intervento del 118

L’uomo è stato soccorso dai paramedici del 118. È stato necessario il trasporto in ospedale per effettuare i dovuti controlli e tutti gli accertamenti del caso.

Nel frattempo tre volanti della polizia si sono recate nella scuola in cui è accaduto l’increscioso episodio, l’Istituto tecnico industriale Fermo Cornì.

Possibile denuncia per i due studenti

I due alunni che stavano fumando in classe rischiano di essere denunciati dal docente per averlo aggredito verbalmente e per avergli provocato un malore. Dei due giovani non è stata resa nota l’età.

La polizia sta indagando sulla vicenda. Le forze dell’ordine hanno convocato i genitori dei due ragazzi per interrogarli.

