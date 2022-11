La figlia dell’ex boss Giuliano, detto “O lione” di Forcella, ha reso pubblico un “book fotografico” di famiglia sul Social Network TikTok.

Nonostante non ci siano particolari riferimenti alla camorra, chi segue la donna sa bene chi siano i suoi familiari e ne parla anche bene.

Su TikTok la figlia dell’ex boss Giuliano pubblica foto di famiglia

Il post pubblico della figlia di Carmine Giuliano, morto nel 2004 a 51 anni, non parla di persone “ingiustamente carcerare” o “ingiustamente ammazzate” come molti contenuti che idealizzano i boss di camorra o le famiglie mafiose.

È un semplice e quasi “innocente” ricordo del defunto padre. Ci sono foto di un matrimonio, di Carmine Giuliano che tiene in braccio la figlia e foto con Diego Armando Maradona quando militava nel Napoli.

Sui Social Network si tende a mitizzare le famiglie legate alla criminalità organizzata

I figli ameranno sempre i propri genitori e viceversa, nonostante tutto. Quasi nessuno tende a rinnegare le proprio origini anche se sono legate ad ambienti di criminalità organizzata.

Il problema non è di una figlia che ricorda il padre (morto tra l’altro in ospedale e non in un agguato di camorra), ma di chi idealizza criminali mitizzandoli sul web. Il video della figlia dell’ex boss Carmine Giuliano è infatti pieno di commenti positivi e ricordi nostalgici della famiglia che ha comandato per anni a Forcella.