Suggerimenti per una vacanza estiva in Val Pusteria

Scegliere di passare le proprie vacanze estive in Val Pusteria regalerà moltissime soddisfazioni agli amanti della montagna; è infatti una delle valli più belle del territorio altoatesino; geograficamente parlando, la Pustertal (questo il suo nome tedesco) si trova tra l’Alto Adige e il Tirolo Orientale; la sua lunghezza è di circa 100 km e si estende, in direzione est-ovest, da Bressanone a Lienz (in territorio austriaco); circondano la valle le bellissime Alpi Pusteresi.

Se scegliendo l’Alto Adige per le vostre vacanze vi siete fatti un primo grande regalo, il secondo, ancora più grande, ve lo farete pernottando qui in questo hotel in Val Pusteria, all’Hotel Lanerhof, uno dei quattro Winklerhotels (gli altri sono gli Chalet Purmontes, l’Hotel Winkler e l’Hotel Sonnenhof). Vale la pena di spendere qualche parola per questa struttura ricettiva; si tratta di un hotel 4 stelle superior che si trova in località Mantana, frazione del comune di San Lorenzo di Sebato; pochi chilometri lo separano dalla splendida città medievale di Brunico.

L’hotel si caratterizza per il notevole livello dei tanti servizi offerti; ne elenchiamo solo alcuni: aerea wellness di ben 3.000 metri quadrati, vari trattamenti wellness, piscina esterna riscaldata e vasca idromassaggio all’aperto, beauty farm, area saune e percorso Kneipp nell’area esterna, terrazza al sole con panorama sulla valle, zona fitness, sala giochi, parchi giochi all’aperto, piccolo zoo con parco esperienziale, animazione bambini attiva per tutto l’anno, sala ristorante, area buffet ecc.

Cosa vedere in Val Pusteria?

Risulteremo scontati, ma una delle principali attrazioni della Val Pusteria è sicuramente il lago di Braies, forse il lago più bello delle Dolomiti la cui fama è diventata internazionale dopo la trasmissione televisiva RAI “Un passo dal Cielo” con protagonista il grande Terence Hill.

Una meta da non perdere, davvero stupenda, è l’altopiano di Prato Piazza a Braies, nel Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies; è uno dei luoghi più amati della Val Pusteria e dal 2009 fa parte del Patrimonio Naturale dell’Umanità Unesco. L’altopiano è circondato dal Picco di Vallandro, dal Croda Rossa e dalle Crepe di Val Chiara. Stupenda la vista sulle Tre Cime di Lavaredo e non solo.

Parlando di Val Pusteria non si può certo ignorare il suo capoluogo, Brunico, il principale centro della valle; si tratta di una città medievale che ogni anno attira una grandissima folla di turisti, di escursionisti e di appassionati di sport invernali. Anche dal punto di vista culturale è particolarmente interessante; sicuramente da ammirare sono il castello vescovile di Brunico e il cimitero austro-ungarico. Non si deve poi dimenticare che da Brunico si prende la funivia per Plan de Corones, meta amatissima da escursionisti e sciatori.

In Val Pusteria si trova anche Campo Tures, dove è possibile visitare il Castello di Tures, uno dei monumenti più importanti del territorio altoatesino.

Un ultimo suggerimento: un passaggio nella Val Fiscalina, una delle valli laterali della Pustertal; è una valle molto piccola, è infatti lunga soltanto 4,5 km, ma qualcuno l’ha definita “la valle più bella del mondo”; inizia a Moso, si biforca in direzione sud dalla Valle di Sesto e giunge fino al rifugio Fondovalle.