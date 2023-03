Sugli sbarchi Piantedosi accusa l'Italia: colpa della "accettazione dell'opinione pubblica"

Sugli sbarchi di questo giorni il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi accusa in un certo senso anche l’Italia: per lui sarebbe colpa della “accettazione dell’opinione pubblica”. Il titolare del Viminale dà la sua versione dei motivi accessori del fenomeno che ha saturato Lampedusa e sulla questione migranti, e in particolare delle oltre duemila persone sbarcate in meno di 24 ore a Lampedusa, rilascia l’ennesima dichiarazione che farà di certo discutere e molto.

Sugli sbarchi Piantedosi accusa l’Italia

Ha detto Piantedosi rispondendo ad una domanda del condirettore di Libero Pietro Senaldi: “C’è anche il fattore attrattivo di un’opinione pubblica che annovera l’accettazione di questo fenomeno”. Poi ha parlato quasi con “invidia” di realtà straniere: “Altri Paesi sono intransigenti in maniera trasversale tra posizioni politiche diverse”. I media riportano che il ministro ha anche sottolineato come per merito della premier Meloni si stia assistendo a un cambio di passo. Ha detto il ministro: “Ora il tema è tornato al primo posto dell’agenda europea e bisogna dare atto a Giorgia Meloni del grande merito che ha.”

“Dare atto ai meriti di Giorgia Meloni”

“L’Europa e i Paesi che incrociano principalmente questo tema devono fare qualche passo in più verso l’inevitabile egoismo dei movimenti secondari secondo la regola di Dublino”. E in chiosa: “Io e Meloni stiamo facendo capire loro che l’unico modo per limitare i movimenti secondari è bloccare gli sbarchi. Noi non ci rassegneremo a che ciò avvenga nei termini e nei numeri con cui sta accadendo”.