Sui monopattini la Lombardia chiede nuove regole: assicurazione, casco e corsi per i minorenni

Sui monopattini elettrici la Regione Lombardia chiede nuove regole fra cui assicurazione anche senza noleggio, casco e corsi di 4 ore per i minorenni

Sui monopattini La Lombardia “non si accontenta” della nuova normativa nazionale entrata in vigore a novembre 2021 e chiede nuove regole: assicurazione, casco e corsi per i minorenni. Il Consiglio Regionale ha approvato una proposta di modifica della legge da girare al Parlamento con 40 voti favorevoli, 11 contrari, gli esponenti del Movimento 5 Stelle e +Europa Radicali e 13 astenuti, tutti del Pd.

Monopattini, le nuove regole chieste dalla Regione Lombardia: dopo la bozza in Giunta il testo definitivo

Dopo una parziale modifica consiliare rispetto alla bozza della Giunta, il testo definitivo prevede voci specifiche. Quali? Obbligo generalizzato di stipulazione della polizza per responsabilità civile verso terzi. Quella vigente vale solo per il noleggio. Poi obbligo per i conducenti minorenni di frequentare un corso gratuito di 4 ore organizzato almeno ogni sei mesi dal Comando della Polizia Locale del Comune di residenza.

Fra le richieste casco anche per i maggiorenni e corsi di 4 ore con abilitazione finale

E ancora, obbligo del casco per tutti, maggiorenni inclusi. La chiosa è per l’obbligo del marchio Ce per tutti i monopattini circolanti, pena sospensione del patentino e ritiro del mezzo.

L’assessore De Corato: “Da giugno 2020 quasi mille incidenti solo a Milano”

La spiegazione su questa sterzata legislativa richiesta a Roma l’ha data in maniera molto pragmatica Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza: “La Lombardia e il Lazio sono le regioni con il maggior numero di incidenti sui monopattini, con 150 feriti gravi solo lo scorso anno.

Il dato della città di Milano ci dice che da giugno 2020 ci sono stati 957 incidenti con richiesta di intervento”.