Il sultano del Brunei, Hassanal Bolkiah, è al centro dell’attenzione dopo il suo ricovero al National Heart Institute di Kuala Lumpur. La causa sarebbe un esaurimento nervoso, una notizia che ha suscitato grande preoccupazione. Questo evento mette in luce le pressioni e le responsabilità che gravano su una delle figure più influenti del Sud-Est asiatico, sollevando interrogativi sul suo stato di salute e sulle conseguenze per il futuro politico del Brunei.

Il sultano del Brunei ricoverato a Kuala Lumpur: chi è Hassanal Bolkiah

Considerato uno degli uomini più ricchi al mondo, con un patrimonio stimato da Forbes intorno ai 22 miliardi di dollari, Hassanal Bolkiah è il secondo monarca più facoltoso a livello globale. Nel corso della sua vita, ha avuto tre mogli; attualmente è sposato con la regina consorte Pengiran Anak Saleha, sua cugina di primo grado, mentre le altre due consorti fanno parte del suo passato.

Hassanal Bolkiah, al potere dal 1967 e noto per il suo stile di vita lussuoso, è il sovrano con il regno più lungo attualmente. Sotto di lui, il Brunei è cresciuto grazie al petrolio e al gas, ma ha anche ricevuto critiche per le sue politiche autoritarie e l’introduzione della sharia.

Il sultano del Brunei ricoverato a Kuala Lumpur: allarme esaurimento durante incontri ufficiali

Il sultano del Brunei, Hassanal Bolkiah, è stato ricoverato al National Heart Institute di Kuala Lumpur per un presunto esaurimento nervoso, come comunicato da una fonte ufficiale del governo malese. La struttura sanitaria è stata scelta come centro di cura per i leader di alto profilo durante il vertice ASEAN e gli eventi correlati, a cui il sultano sta partecipando, ha spiegato la stessa fonte all’agenzia AFP.

La salute del sultano ha suscitato preoccupazione internazionale, non solo per il suo ruolo di leader, ma anche per le possibili ripercussioni sulla stabilità del Brunei e sull’ASEAN. La sua partecipazione al vertice era fondamentale per affrontare temi come cambiamento climatico, sicurezza alimentare e stabilità economica. Le prossime ore saranno decisive per capire l’impatto del suo stato di salute.