Super Green pass, aumentano i vaccini e anche i tamponi: valori sempre crescenti

Effetto super Green Pass assolutamente positivo. Anche i controlli hanno sicuramente influenzato il trend di crescita

Gli effetti del super Green pass iniziano a palesarsi. Aumenta sempre di più il numero dei vaccinati, guariti al Covid-19 e dei tamponi effettuati, la maggior parte dei quali tutti negativi.

Effetto super Green pass: aumentano le vaccinazioni

Questo aumento in senso positivo è sicuramente correlato al fatto che ormai il Green pass, che sia semplice o che sia super, è necessario per accedere a quasi tutte le attività.

Il numero dei vaccinati è salito in maniera elevata fa sapere Figliuolo, che nella prima settimana di dicembre ha visto l’inoculazione di oltre 5 milioni di dosi. Aumentano sempre di più quindi le certficazioni anti Covid emesse a seguito di vaccinazione o guarigione dal Covid, tutto secondo i piani del governo. Facendo una stima, in media, vengono emessi oltre 500mila Green pass al giorno. In data 5 dicembre si è però quasi raggiunto 1milione di Green pass scaricati dopo il vaccino e la guarigione dal Covid, segnando un nuovo record.

Effetto super Green pass: aumentano i tamponi

In contemporanea ai Green pass ottenuti dopo il vaccino e la guarigione dal Covid-19, vi sono anche quelli ottenuti con il tampone negativo. In questo caso, si va a ritmi di oltre 1milione di certficati scaricati quotidianamente. Il numero dei tampone effettuati sta influenzando la curva dei contagi, in quanto proporzionalmente alle positività riscontrate sono sempre di più i soggetti negativi. Ciò nonostante, l’aumento dei tamponi è dovuto anche al fatto che molti, decidono di farsi un controllo anche al minimo accenno di sintomi influenzali.

Effetto super Green pass: l’influenza dei controlli

Oltre al timore del Covid-19, a far aumentare il numero di vaccini e tamponi vi è anche l’incremento dei controlli previsti dal nuovo Decreto e le sanzioni salate ad esso legate. Basti pensare che ormai il Green pass è necessario anche per accedere sui mezzi pubblici e, i controlli, in quel caso possono essere fatti anche attraverso dei blitz sul mezzo mentre è in movimento, non necessariamente alla fermata.

I dati dell’ultima settimana li riporta il Corriere della Sera e si tratta 776.790 controlli a persone, con 3.064 multe per non essere in possesso del certificato. Altre 11.042 sanzioni perché senza mascherine, mentre in 81 si sono allontanati dall’isolamento ma sono stati rintracciati e segnalati all’autorità giudiziaria. Quasi 90mila le verifiche sugli esercizi commerciali con 1.400 titolari e gestori multati, 84 attività sospese a tempo in via amministrativa e altre 33 in via penale.