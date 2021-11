Super green pass, Montesano: “Sono inc**** nero, ora disobbedienza civile”

Enrico Montesano si è scagliato via social contro il Super Green Pass introdotto dal governo per far fronte all'emergenza Coronavirus.

Attraverso un video condiviso via social Enrico Montesano ha espresso il suo dissenso verso il Super Green Pass e ha invocato lo sciopero dei consumatori.

Enrico Montesano contro il super Green Pass

Attraverso un duro sfogo condiviso via social Enrico Montesano si è scagliato contro il super Green Pass e ha inviato i suoi contatti alla disobbedienza civile: “Devono schiattare: governo, giornali e tv, senza risorse e senza ascolti! Da oggi si comincia.

Vediamo se noi segregati , maltrattati, siamo cosí inutili , insignificanti e ininfluenti! Questo super greeeen cazzz è un’offess alla dignità. Non siamo affatto pochi! Gli possiamo fare molto male. 30 giorni!! Teniamo duro, lo so è un gran sacrificio ma ne va della nostra libertà e dignità! Possiamo ficcarglielo in quel posto! Volete farlo? Se siete convinti diffondete questo messaggio. Grazie. Resistenza Verità Libertà”, ha tuonato l’attore attraverso i social.

Enrico Montesano: cos’è il super Green Pass

In vigore dal 6 dicembre, il nuovo certificato prevede una serie di nuove restrizioni per chi non si è sottoposto al vaccino anti-Covid. Ai non vaccinati sarà infatti vietato l’accesso ai luoghi pubblici al chiuso (come bar, ristoranti e centri sportivi) e sembra inoltre che verranno interdetti anche sui principali mezzi pubblici (come bus, treni regionali e metropolitane). La quesitone vaccini e Green pass è molto dibattuta e, come prevedibile, in molti si sono scagliati contro la nuova misura vagliata dal Governo per cercare di far fronte all’emergenza Coronavirus.

Enrico Montesano: il corteo e il Covid

Mentre nei giorni scorsi si è tenuto un corteo No vax a Roma (ampiamente documentato dalla giornalista Selvaggia Lucarelli) Enrico Montesano (che ha anche partecipato a numerose manifestazioni di questo tipo) ha espresso il suo dissenso attraverso i social.

Proprio l’attore alcuni mesi fa aveva avuto il Covid, e sulla questione era intervenuta proprio Selvaggia Lucarelli, che aveva detto: “Visto che non ha mai avuto il coraggio di dirlo, ma ama insultare e cavalcare le peggiori teorie complottiste, lo dico io: Enrico Montesano ha avuto il Covid, è stato ricoverato, è stato salvato dai medici e dalla scienza.

Quella scienza a cui ha chiesto aiuto, quando stava male”, aveva dichiarato la giornalista, mentre Montesano aveva negato la questione affermando che sarebbe ricorso alle vie legali .