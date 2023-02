Superbonus, l'analisi di Cgia: 71,7 miliardi per la riqualificazione del 3,1% delle abitazioni

Superbonus, l'analisi di Cgia: 71,7 miliardi per la riqualificazione del 3,1%...

Secondo la Cgia lo stato arriverebbe a farsi carico di una spesa di 71,7 miliardi per riqualificare il 3,1% delle case.

Nei giorni scorsi il Governo Meloni ha provveduto a mettere un freno alla cessione dei crediti, includendo anche il Superbonus 110%. Si tratta di una decisione che sta facendo discutere parecchio, ma quale sarebbe l’importo del quale dovrà farsi carico lo Stato con questa misura?

Stando a quanto emerge da un’analisi fatta dall’ufficio studi della Cgia, il Paese spenderà 71,7 miliardi di euro su 372.303 asseverazioni che sono state presentate entro il 31 gennaio 2023, un bilancio che va a corrispondere al 3,1% degli immobili destinati ad uso residenziale.

Superbonus, quanto spenderà lo Stato secondo l’analisi di Cgia

La Cgia ha anche spiegato che il Superbonus non è una misura da bocciare in quanto “ha sicuramente contribuito a incentivare la ripresa economica di un settore, come quello dell’edilizia, che nel nostro Paese ha un peso specifico importante”.

Ciononostante le conseguenze sono state importanti: “questa misura ha provocato un costo in capo alla fiscalità generale spaventoso e non proporzionale al numero di edifici che sono stati efficientati”.

Infine ha osservato che questo strumento “che consentiva di detrarre fiscalmente molto più di quanto un proprietario era chiamato a spendere per ristrutturare un edificio, ha innescato una bolla inflattiva preoccupante, alimentata anche dal forte aumento dei prezzi registrato nel 2022 da tutte le materie prime”.

Le regioni che più hanno fatto richiesta del Superbonus

Ma quali sono state le regioni che più hanno usufruito del Superbonus? In cima alla classifica troviamo il Veneto un’incidenza del 4,4% e un totale di 46.447 asseverazioni. Poco più sotto la Toscana e la Lombardia con un’incidenza rispettiva del 4% e del 3,9%.

Se guardiamo tuttavia all’importo speso a lavori ultimati riscontriamo una situazione diversa. In Campania il picco raggiunto è stato di 247.337 euro, seguito dalla Basilicata con 254.090 euro e la Valle d’Aosta 267.698 euro.