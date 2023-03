Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Sul superbonus hanno detto che siamo il governo dell'austerità. Se per austerità si intende tentare di mettere una pezza a un mega buco, a un provvedimento che è costato decine di miliardi per efficientare il 4 per cento degli edifici, aiu...

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – "Sul superbonus hanno detto che siamo il governo dell'austerità. Se per austerità si intende tentare di mettere una pezza a un mega buco, a un provvedimento che è costato decine di miliardi per efficientare il 4 per cento degli edifici, aiutando le banche e scaricando il debito sugli italiani, allora questa è serietà, non austerità". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni alla Camera.