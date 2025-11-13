SuperEnalotto: Estrazione di Oggi con Numeri Vincenti e Jackpot Record

Controlla i risultati del SuperEnalotto e scopri subito se sei uno dei fortunati vincitori dell'ultima estrazione! Rimani aggiornato con le ultime novità e statistiche sul SuperEnalotto per massimizzare le tue possibilità di vincita. Non perdere l'occasione di verificare i numeri vincenti e unisciti alla comunità di appassionati del gioco!

Giovedì 13 novembre si è svolta una nuova attesa estrazione del SuperEnalotto, uno dei giochi più popolari in Italia. La tensione è palpabile ogni volta che viene annunciata la combinazione vincente, e i giocatori sperano di centrare il jackpot. Di seguito i dettagli di quanto accaduto.

Nell’estrazione odierna non è stato registrato alcun 6 o 5+1, ma ben 18 fortunati hanno indovinato il 5, ottenendo ciascuno una vincita di oltre 9.000 euro.

La grande notizia è che il jackpot per il prossimo concorso è salito a una cifra strabiliante di 77.700.000 euro, un sogno per molti.

Dettagli dell’estrazione

Ogni giocata del SuperEnalotto prevede una colonna, che consiste in una combinazione di 6 numeri. Il costo per giocare una colonna è di 1 euro, ma esiste la possibilità di aggiungere il numero SuperStar per un costo aggiuntivo di 0,50 centesimi. Questo porta il costo totale della giocata minima a 1,5 euro. Le scommesse più elevate possono includere fino a 27.132 colonne, permettendo a un numero elevato di giocatori di partecipare, ciascuno con diritto a una quota dell’eventuale vincita.

Modalità di vincita

Il sistema di vincite del SuperEnalotto varia a seconda dei numeri indovinati. Le categorie di vincita sono così delineate:

2 numeri: circa 5 euro;

circa 5 euro; 3 numeri: circa 25 euro;

circa 25 euro; 4 numeri: circa 300 euro;

circa 300 euro; 5 numeri: circa 32.000 euro;

circa 32.000 euro; 5 numeri + 1:circa 620.000 euro.

È fondamentale tenere presente che l’entità dei premi è direttamente collegata al jackpot totale. Inoltre, i giocatori possono verificare le proprie vincite attraverso l’app dedicata o consultando l’archivio online delle estrazioni precedenti.

Come controllare i risultati

Chi ha partecipato all’estrazione e desidera sapere se ha vinto può facilmente controllare i numeri vincenti sul sito ufficiale del SuperEnalotto. Ogni estrazione avviene quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato, alle 20:00. È possibile giocare fino alle 19:30; dopo di che il concorso si chiude e i numeri vengono estratti.

Archivio delle estrazioni

Per coloro che hanno effettuato giocate in precedenza e non hanno ancora verificato i risultati, è disponibile un archivio online che consente di consultare i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. Questa opportunità è utile per non perdere eventuali vincite.

Il SuperEnalotto continua ad affascinare milioni di italiani con la sua promessa di vincite straordinarie. Con il jackpot che cresce ogni settimana, la speranza di diventare milionari rimane viva. È importante controllare i numeri e partecipare alla prossima estrazione.