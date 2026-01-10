Superenalotto: il montepremi raggiunge i 104,4 milioni di euro!

L'ultima estrazione del Superenalotto ha fatto registrare un jackpot straordinario di 104,4 milioni di euro, con diversi fortunati vincitori di premi minori. Scopri come partecipare e aumentare le tue possibilità di vincita!

Il Superenalotto, uno dei giochi più amati in Italia, ha raggiunto un montepremi straordinario di 104,4 milioni di euro dopo l’estrazione del 10 gennaio 2026. Questa cifra rappresenta un sogno per molti giocatori, che auspicano di cambiare la loro vita con una vincita.

Dettagli sull’estrazione

Nell’ultima estrazione non sono stati registrati né ‘6’ né ‘5+1’, il che implica che il jackpot non è stato vinto.

Tuttavia, sei fortunati giocatori sono riusciti a indovinare cinque numeri, portando a casa una somma di 34.013,36 euro ciascuno. Questi premi, seppur più contenuti, contribuiscono a mantenere viva l’attenzione sul gioco.

Costi e modalità di gioco

Per partecipare al Superenalotto, la spesa minima è di 1 euro per una colonna, corrispondente a una combinazione di sei numeri. I giocatori possono scegliere anche sistemi a caratura, con costi che possono arrivare fino a 5 euro per singola quota, consentendo di avere fino a 27.132 colonne in una sola giocata. È inoltre possibile aggiungere il numero SuperStar al costo di 0,50 euro, il che aumenta le possibilità di vincita.

Premi e vincite

Il Superenalotto offre una gamma di premi in relazione al numero di combinazioni corrette. Le vincite spaziano da un minimo di 5 euro per due numeri indovinati, fino a circa 620.000 euro per chi indovina cinque numeri più il SuperStar. Di seguito è riportato un riepilogo delle vincite:

2 numeri: circa 5 euro

3 numeri: circa 25 euro

4 numeri: circa 300 euro

5 numeri: circa 32.000 euro

5 numeri + 1: circa 620.000 euro

Come verificare le vincite

Per chi desidera scoprire se ha vinto, è possibile utilizzare l’App del Superenalotto, che consente di controllare le schedine giocate e verificare i numeri delle ultime estrazioni. È inoltre disponibile online un archivio con i dati delle ultime 30 estrazioni, utile per non perdere di vista eventuali vincite non verificate.

Combinazione vincente

In merito alla combinazione vincente dell’estrazione del 10 gennaio, i numeri estratti sono stati: 11, 19, 24, 66, 82, 88, con il numero jolly 58 e il SuperStar 48. Questi numeri costituiscono la base per il calcolo delle eventuali vincite per i partecipanti al gioco.

Con il jackpot che continua a salire, l’attesa per la prossima estrazione del Superenalotto è già tangibile. La speranza di vincere una cifra così significativa è un desiderio condiviso da molti. Sarà importante rimanere aggiornati per ulteriori sviluppi riguardo l’estrazione.