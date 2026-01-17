SuperEnalotto: Jackpot Record di Oltre 108 Milioni di Euro nel Prossimo Concorso!

Il Jackpot del Superenalotto ha toccato cifre eccezionali! Scopri come partecipare e quali incredibili premi ti aspettano. Non perdere l'opportunità di vincere alla lotteria più famosa d'Italia!

Il Superenalotto continua a far sognare milioni di giocatori in Italia, con un jackpot che per il prossimo concorso sfiora i 108 milioni di euro. La giornata di sabato 17 gennaio 2026 non ha visto l’assegnazione di premi importanti, con nessun 6 o 5+ registrato nel concorso odierno. La combinazione estratta è 3, 7, 41, 56, 65, 83, il numero jolly è 79 e il SuperStar è 82.

Costi e modalità di partecipazione

Il costo minimo per giocare al Superenalotto è di 1 euro per una colonna, che rappresenta una combinazione di 6 numeri. Tuttavia, i giocatori più ambiziosi possono optare per giocate più elaborate. La giocata massima consente di scegliere fino a 27.132 colonne grazie a sistemi a caratura, dove un gruppo di giocatori condivide il costo e le eventuali vincite. Questa opzione è molto interessante per chi desidera aumentare le proprie possibilità di vincita.

Dettagli sul costo delle schedine

Ogni combinazione aggiuntiva, che si tratti di una colonna semplice o di un sistema, ha un costo di 1 euro. Se si decide di aggiungere il numero SuperStar, il costo aumenta di 0,50 euro, portando quindi la spesa totale a 1,50 euro per una colonna con SuperStar. Per calcolare il totale della giocata, basta moltiplicare il numero di colonne per 1,50 euro.

Punteggi e premi del Superenalotto

Il Superenalotto offre diversi livelli di vincita, che vanno da un minimo di 2 numeri indovinati fino al massimo di 6. La distribuzione dei premi è direttamente influenzata dal jackpot e dai numeri indovinati. Ecco un riepilogo delle vincite:

2 numeri indovinati: circa 5 euro;

circa 5 euro; 3 numeri indovinati: circa 25 euro;

circa 25 euro; 4 numeri indovinati: circa 300 euro;

circa 300 euro; 5 numeri indovinati: circa 32.000 euro;

circa 32.000 euro; 5 numeri indovinati + 1:circa 620.000 euro.

Queste cifre dimostrano che anche con una giocata modesta si possono ottenere premi significativi, rendendo il gioco accessibile a tutti.

Controllo delle vincite

Per chi desidera verificare le proprie vincite, il processo è semplice e veloce. Dopo ogni estrazione, è possibile controllare la combinazione vincente sul sito ufficiale del Superenalotto o presso i punti vendita autorizzati. La combinazione vincente per il concorso odierno è stata: 3, 7, 41, 56, 65, 83, con il numero jolly 79 e il SuperStar 82. È importante controllare sempre i propri numeri!

Il Superenalotto rappresenta un’opportunità per sognare in grande, con un jackpot che cresce ogni settimana, attirando l’attenzione di giocatori da tutta Italia. Partecipare è facile e i premi possono essere davvero allettanti.