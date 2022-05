Supermercati aperti 1 maggio 2022: quali sono

Nel giorno in cui si celebra la Festa dei Lavoratori alcuni colossi della grande distribuzione hanno scelto di chiudere, ma non tutti.

Supermercati aperti nel giorno della Festa dei Lavoratori

Oggi, 1 maggio 2022, si celebra la Festa dei Lavoratori. Nonostante l’abitudine di essere operativi anche nei giorni festivi, ormai diffusa nella grande distribuzione, non tutti hanno voluto aprire le serrande. Molti supermercati saranno chiusi in questa giornata, ma non tutti. Se in altre ricorrenze c’è stata maggiore tendenza ad aprire, in questo caso, nel rispetto dello spirito nazionale della festa, le aperture saranno sicuramente più limitate. Ricordando che oggi è una giornata ancora più importante perché decade l’obbligo di indossare la mascherina all’interno di negozi, centri commerciali e supermercati, scopriamo quali di questi ultimi hanno deciso di rimanere aperti.

Supermercati aperti: quali sono

Per quanto riguarda la Bennet, non ci sono stati annunci della decisione presa, per cui è sempre meglio controllare sul sito il proprio store di interesse. La stessa cosa vale per il colosso francese Carrefour, che potrebbe prendere decisioni diverse tra minimarket, supermercati e ipermercati. La Conad in linea generale resterà chiusa, ma con qualche piccola eccezione. In alcuni luoghi probabilmente rimarrà aperta, ma è bene informarsi prima di andare a fare la spesa.

Coop e Ipercoop hanno deciso di chiudere tutti i loro store, così come Esselunga, che ha deciso di dare un giorno di riposo ai dipendenti. Per quanto riguarda il Penny, ci saranno molte aperture sul territorio, per questo ha deciso di mettere a disposizione dei clienti una tabella con tutti i punti vendita del Paese, in cui viene specificato se sono aperti, chiusi oppure se seguono degli orari straordinari.