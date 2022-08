Oggi, lunedì 15 agosto, si festeggia Ferragosto, una giornata di riposo per tutti, o quasi. Alcuni supermercati resteranno aperti.

Oggi, lunedì 15 agosto, si festeggia Ferragosto, una giornata di riposo per tutti, o quasi. Scopriamo insieme quali supermercati resteranno aperti anche oggi in Italia.

Supermercati aperti a Ferragosto 2022: l’elenco

Oggi, lunedì 15 agosto, si festeggia Ferragosto, una festività introdotta nell’antica Roma, che consente a tutti, o quasi, di prendersi una giornata di riposo.

Per questo sempre più supermercati, negozi e catene, abbassano le serrande e chiudono per un giorno, per regalare una pausa a tutti i dipendenti. Ci sono, però, alcuni supermercati che resteranno aperti anche durante questo giorno di festa. Scopriamo insieme quali sono.

Supermercati aperti a Ferragosto 2022: Esselunga e Carrefour

Esselunga prevede diverse aperture nella giornata di Ferragosto. Per esempio, a Milano 30 store saranno aperti al pubblico, da via Lorenteggio al Supermarket di Porta Nuova fino a quelli di viale Umbria e di Via Novara.

Saranno aperti tutti fino alle 14. A Roma, invece, il supermercato di Viale Palmiro Togliatti sarà aperto dalle 8 alle 20. Stessi orari anche nelle altre città, come ha riportato la catena sul suo sito ufficiale.

Anche Carrefour tiene aperti alcuni store a Ferragosto. A Milano, in via Moscova, il negoazio sarà aperto dalle 9 alle 14 e dalle 16 alle 21, mentre in piazza Diocleziano sarà aperto il Carrefour Market.

A Roma saranno aperti gli iper di via Bufalotta e gli express di via Monterone e del Biscione, oltre al market di Via Alesia. Per le altre città si può trovare la lista con gli orari sul sito ufficiale.

Supermercati aperti a Ferragosto 2022: Conad, Lidl e Iper

La Conad ha deciso di chiudere la maggior parte dei negozi, tranne qualche eccezione, che rimarrà aperta dalle 8 alle 22, come lo store di via Padova a Milano e quello di viale Murillo, aperto solo dalle 8 alle 13.

Lidl ha previsto delle aperture speciali. A Milano sarà aperto lo store di viale Cassala, dalle 9 alle 13, come quello di Largo Antonio Balestra e di Via Udine. A Roma rimarrà aperto il punto vendita di via della Lega Lombarda dalle 9 alle 21:30. Iper mantiene alcuni negozi aperti e altri solo con orario speciale. Sarà aperto lo store a Milano-Portello, dalle 8 alle 21, e ad Arese dalle 8 alle 22. Aperto anche lo store di Serravalle, dalle 8:30 alle 21. Sul sito ufficiale di ogni catena si possono trovare le informazioni di tutti gli store.