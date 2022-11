Suv contro la vetrina di un Apple Store: un morto

Incidente negli USA.

Un morto e 16 feriti, di cui 4 in gravi condizioni. È successo nella mattinata di ieri, lunedì 21 novembre 2022, a Hingham, nella contea di Plymouth nello stato del Massachussets. Un suv nero si è schiantato contro la vetrina di un negozio Apple Store. Non è chiaro al momento se si sia trattato di un gesto voluto o di un incidente. L’uomo alla guida è stato preso in custodia dagli agenti.

Il momento dell’incidente

L’allarme al 911 è scattato intorno alle 10:45 locali. Subito dopo l’accaduto, sono accorsi sul posto numerosi soccorritori volontari per prestare assistenza medica e per tranquillizzare le persone anche solo lievemente ferite. Alcune di essere sono state sbattute e schiacciate contro il muro dal veicolo in corsa. Panico generale tra la folla. «I dipendenti che lavorano in quel negozio e nelle vicinanze sono visibilmente scossi» ha dichiarato il procuratore distrettuale della contea.

Le indagini in corso

La polizia e la squadra che si è occupata della rimozione dei vetri dalla strada e dal locale sono rimaste sul luogo dell’incidente per più di dieci ore, cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente e di capire se l’atto abbia natura dolosa o colposa. Non si sbilancia al momento, durante la conferenza stampa, la polizia statunitense, che si limita dicendo che «l’indagine è attiva e in corso.

A questo punto, non è molto quello che possiamo dire».