Sale la tensione tra Svezia (prossima all’ingresso nei Paesi Nato) e Turchia (già appartenente all’alleanza atlantica). La miccia è stata innescata dalla decisione presa dalla polizia di Stoccolma di autorizzare una manifestazione di protesta all’esterno di una moschea della capitale. Il problema è che tra i manifestanti, un cittadino svedese ha chiesto di poter mettere al rogo di una copia del Corano, il testo sacro della religione islamica.

Svezia, autorizzato rogo del Corano fuori da una moschea

Non è accaduto in un momento storico a caso. La protesta in Svezia con il rogo del Corano è stata autorizzata in concomitanza con i tre giorni della festa musulmana Eid al-Adha. Inoltre, il Paese scandinavo sta accelerando il processo di ingresso nella Nato, ostacolato solo dai veti della Turchia di Erdogan.

Rogo autorizzato per motivi di sicurezza

Il rogo dovrebbe essere appiccato nel pomeriggio del 28 giugno, dopo che la polizia ne ha autorizzato l’azione di protesta, che dovrebbe avvenire all’esterno della moschea principale dell’isola di Sodermalm di Stoccolma.

Il nullaosta è stato concesso dai giudici della Corte d’Appello con una sentenza sui possibili rischi di un attentato, qualora avessero negato l’autorizzazione.

Un episodio del genere era già accaduto lo scorso gennaio, quando una copia del libro sacro dell’Islam è stato dato alle fiamme davanti alla sede dell’ambasciata turca.

La Turchia chiede di boicottare i prodotti svedesi

La reazione di Ankara non si è fatta attendere. Già a gennaio governo e attivisti avevano invitato la popolazione a boicottare prodotti importati dalla Svezia.

Il presidente Erdoğan, appena rieletto, è in trattativa con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Chiede di reprimere le manifestazioni di protesta dei curdi entro i confini turchi.