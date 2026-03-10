Tragedia a Kerzers: autobus AutoPostale in fiamme, sei morti e cinque feriti; indagini in corso sulle cause.

Un autobus della rete AutoPostale a Kerzers in Svizzera, nel Canton Friburgo, è stato coinvolto in un incendio che ha causato un bilancio drammatico. Le cause sono ancora in fase di accertamento, mentre le autorità conducono un’operazione di soccorso su larga scala e cercano testimoni dell’accaduto.

Tragedia in Svizzera, autobus in fiamme a Kerzers: drammatico bilancio di morti e feriti

Un grave incidente ha colpito il centro di Kerzers, nel Canton Friburgo, quando un autobus della rete AutoPostale è stato avvolto dalle fiamme. Il primo bilancio comunicato dalla polizia locale parla di almeno sei vittime e cinque feriti, di cui tre in condizioni critiche. Quattro dei feriti sarebbero passeggeri del mezzo, mentre il quinto sarebbe un paramedico intervenuto sul posto. L’operazione di soccorso, su larga scala, proseguirà per tutta la notte e le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze dai presenti.

Tragico incendio a Kerzers, possibile causa: un passeggero si sarebbe dato fuoco

Secondo quanto riportano alcuni media svizzeri, l’incendio potrebbe essere stato provocato da un passeggero che si sarebbe dato fuoco all’interno dell’autobus, dopo essersi cosparso di benzina. In un video citato dal quotidiano Blick, un testimone con il volto annerito dal fumo afferma in albanese che “un uomo si è dato fuoco all’interno del bus”. La testimonianza sarebbe stata confermata da altri presenti, ma la polizia non ha ancora ufficialmente confermato questa dinamica. Le autorità hanno comunque transennato l’area, prestato assistenza ai feriti – tra cui uno trasportato in elicottero dal soccorso svizzero Rega – e ribadito che ulteriori aggiornamenti saranno forniti appena disponibili.