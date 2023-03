Svizzera, uno sciatore russo è morto travolto da una valanga

La vittima stava facendo un fuoripista quando è stato investito dalla massa nevosa. Non sono rimaste coinvolte altre persone.

Nuova tragedia sulle montagne, questa volta in Svizzera, dove uno sciatore di 58 anni di nazionalità russa è morto a causa di una valanga.

La valanga in Svizzera si è staccata dal Mont Gelé

La valanga è caduta intorno a mezzogiorno del 15 marzo 2023 al di fuori delle piste segnalate della località Louettes Econdouè, nel comune di Nendaz, nel Cantone Vallese. La massa nevosa si è staccata dal Mont Gelé, che sovrasta Nendaz.

Il giorno precedente, nello stesso luogo era morto uno sciatore olandese.

Non sono state coinvolte altre persone

Otto elicotteri, insieme ad alcune unità cinofile e alla Polizia cantonale, sono intervenuti sul luogo in cui è caduta la valanga. Le ricerche hanno permesso di ritrovare il corpo della vittima e sono andate avanti nel pomeriggio per verificare che non ci fossero altre persone coinvolte.

Le forze dell’ordine avvertono del pericolo valanghe

Secondo le forze dell’ordine, il pericolo di valanghe sul territorio cantonale è di grado tre, poiché sotto lo strato di neve fresca ce n’è uno di neve vecchia e più fragile.

“È dunque preferibile rinunciare a sciare fuori pista in zone non messe in sicurezza o senza essere accompagnati da professionisti”, hanno sottolineato.

