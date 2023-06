Tailleur donna: il trend moda Primavera Estate 2023

Il ritorno del tailleur da donna è evidente. Nel panorama delle ultime tendenze del 2023, infatti, questa iconica combinazione si (ri)presenta con una fresca vitalità, grazie a impeccabili tagli su misura e audaci tonalità di colore. Il pantalone, così come la gonna, oltre a garantire un comfort assoluto, esprime un’eleganza senza compromessi. Il blazer, invece, rappresenta quasi un simbolo: una sorta di divisa, di capo versatile che si adatta perfettamente al mondo contemporaneo.

Il tailleur può essere abbinato a camicie di popeline, bluse di seta, dolcevita o indossato da solo. Scegliendo diverse combinazioni di giacca e pantalone (o di giacca e gonna), si possono creare numerosi look, ideati appositamente per donne cosmopolite che amano sperimentare con lo stile, sia in ambito lavorativo sia nel tempo libero.

Completi Eleganti e Tailleur da donna: il brand PINKO è iconico!

Uno dei brand che ha fatto del tailleur da donna una certezza, l’investimento vincente per ogni stagione, è sicuramente PINKO, marchio italiano a conduzione familiare, fondato a Fidenza nel 1986 da Pietro Negra e da sua moglie Cristina Rubini, ai quali si sono poi affiancate anche le figlie Cecilia e Caterina.

Il motivo è semplice: la donna a cui si rivolge PINKO è attiva, bold, ha bisogno di sentirsi a suo agio nel proprio vestito, di rimboccarsi le maniche se necessario. Una donna sempre on-the-go, impegnata al lavoro, con gli amici, con la famiglia. Una vera e propria supereroina.

Per far emergere le mille sfaccettature di questa donna contemporanea, PINKO ha creato un power dressing tutto al femminile, davvero versatile. Completi eleganti, per non passare inosservate in ufficio, ma anche tailleur da cerimonia, per serata esclusive.

Il brand ne ha fatti di tutti i colori, andiamo a scoprire quali.

I colori dei tailleur PINKO per l’estate 2023

I tailleur di quest’anno celebrano gli anni ’80, quelli della “donna in carriera”, anche se PINKO li reinterpreta in varianti uniche e originali. Il blu digitale, l’arancione carico di vitamine, il verde pieno di speranza e il lilla dal gusto raffinato sono solo alcune delle sgargianti sfumature che compongono una palette cromatica in netto contrasto con il grigio, il nero e il blu, i non-colori della classica divisa “suit”.

Oltre alle tonalità vivaci, c’è grande attenzione anche alla ricerca dei materiali, come il fresco enver satin, l’elegante Jaquard, i vibranti micro check, le fantasie multicolor e le proposte di lino e misto seta nelle tonalità più intense.

Un discorso a parte meritano le sfumature neutre: il beige, che nella moda primaverile del 2023 assume il ruolo di “nuovo nero”, e il bianco, simbolo per eccellenza del tailleur donna elegante, si “emancipano” dall’outfit bridal per diventare parte integrante del guardaroba quotidiano, conquistando con il loro minimalismo posh.

L’eleganza del nero: i tailleur da donna più eleganti sono ancora quelli “scuri”

All’interno della collezione di tailleur PINKO, emergono anche i toni scuri (grigio fumo, blu marine, nero carbone) che catturano l’attenzione, per il loro impeccabile taglio sartoriale ottenuto grazie a tessuti di media densità e spalle dalle linee nitide. Completi eleganti e raffinati, che si rivolgono a donne di diverse età, sia per il ritorno in ufficio sia per eventi esclusivi.

Durante questi due anni di pandemia, ci siamo avvicinati al loungewear, ampliando il nostro guardaroba quotidiano con leggings, tute e scarpe da ginnastica. E ora, con la stagione della rinascita, rappresentata dall’ultima fashion week, è giunto il momento di voltare pagina. Anche attraverso una “formalità perduta”.

Il nuovo tailleur giacca e gonna, oppure giacca e bermuda

Il nuovo ensemble composto da giacca e gonna o giacca e bermuda offre un’alternativa fresca e originale. Per un look completo, infatti, oltre al classico pantalone lungo, è possibile sperimentare la giacca con i bermuda, con la minigonna o con una gonna-longuette.

Questo abbinamento si abbina perfettamente a sandali, scarpe francesine e sneakers. Pur mantenendo una sottile impronta casual e sportiva, non si allontana mai dalla sua essenza rigorosa ed elegante, anche quando il tailleur viene presentato con i bermuda.