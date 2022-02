Tajani: “Il centrodestra deve essere riformato prima delle prossime politiche”

Tajani vuole un centrodestra riformato prima che si vada al voto nel 2023. È necessario trovare l'unione per offrire un'ipotesi di governo.

Continua la crisi all’interno del centrodestra dopo le diatribe interne derivanti dall’elezione del Presidente della Repubblica. Un rottura tra Lega e Fratelli d’Italia e fra quest’ultimo e Forza Italia. È proprio il coordinatore degli azzurri, Antonio Tajani, a sperare che presto tutti i dissapori possano appianarsi, andando così a riformare lo schieramento in vista delle prossime elezioni.

Tajani vuole un centrodestra riformato

“Come centrodestra – ha detto Tajani ad Rtl 102.5 – governiamo la maggior parte delle regioni, l’alleanza non è un monolite, ci sono realtà differenti. Il centrodestra deve essere riformato prima delle prossime politiche, dobbiamo offrire una prospettiva di governo dal 2023″.

Tajani: “Centrodestra deve essere riformato”

In merito allo stato di avanzamento della questione, il coordinatore di Forza Italia ha affermato che “sono stati fatti tanti passi avanti, nessuno più nel centrodestra pensa a uscire dall’euro e dala Ue” .

E ancora, sulle possibili allenaze al centro, Tajani non ha esitazioni a sottolineare come il centro sia già del partito di Silvio Berlusconi che, a detta del suo coordinatore, cresce nei sondaggi.

Tajani sul centrodestra da riformare

“Noi – ha aggiunto Tajani – abbiamo deciso di anteporre ai nostri interessi, gli interessi dei cittadini, quando qualcuno annega in mare mi chiedo che tessere di partito ci siano. Finita la tempesta si torna alla normalità”.

In ultimo Tajani è andato sul tema dell’eutanasia dopo lo stop della Consula sul quesito del referendum sul fine fine vita. “Non sono d’accordo – ha detto – penso che nessuno abbia il diritto di togliersi la vita e di toglierla a qualcuno, anche se si soffre. È un tema divisivo che riguarda le coscienze, l’Italia è divisa. Io non penso che sia una priorità per gli italiani”.