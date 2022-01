Tali e Quali, in arrivo il nuovo format di Carlo Conti: svelata la giuria

Sabato 8 gennaio approderà su Rai 1 “Tali e Quali”, il nuovo format di Carlo Conti riservato alle persone comuni appassionate di imitazioni.

Il prossimo sabato 8 gennaio debutterà su Rai 1 il nuovo programma di Carlo Conti, Tali e Quali. Lo show è destinato a persone comuni che vogliono mettersi alla prova, imitando artisti nazionali e internazionali.

Tali e Quali, il nuovo format di Carlo Conti debutterà sabato 8 gennaio

Nel corso di un’intervista rilasciata Tv Sorrisi e Canzoni, Carlo Conti ha anticipato alcuni dei contenuti che caratterizzeranno il suo nuovo format intitolato Tali e Quali, atteso per sabato 8 gennaio. Durante le quattro puntate previste per lo show, competeranno tra loro persone comuni che si cimenteranno con imitazioni di artisti nazionali e internazionali.

A questo proposito, quindi, il conduttore ha dichiarato: “Ci sono tante persone che a casa si sbizzarriscono con le imitazioni e mandano video esilaranti.

Sono persone che nella vita fanno tutt’altro mestiere: operai, medici, camerieri, infermieri… ma sono dei fuoriclasse delle imitazioni. […] Soprattutto italiane: Gianna Nannini, Renato Zero, Ligabue, Vasco Rossi”.

Tali e Quali, in arrivo il nuovo format di Carlo Conti: le differenze con “Tale e Quale”

Carlo Conti, poi, si è soffermato sulle principali differenze che distingueranno il nuovo show da Tale e Quale, la cui ultima edizione si è conclusa con la vittoria dei Gemelli di Guidonia, affermando: “In Tale e Quale i protagonisti sono sempre gli stessi 12 e, ogni settimana, preparano un personaggio.

In Tali e Quali, invece, ce ne sono 11 e cambiano tutte le settimane. Alla fine, ci sarà un minitorneo tra i vincitori delle puntate che si scontreranno con la vincitrice della prima edizione di due anni fa per decretare il vincitore assoluto”.

Come ricordato dal conduttore, Tali e Quali non rappresenta una novità di Rai 1 in quanto la prima edizione del format venne trasmessa nel 2019, con una sola puntata che tuttavia riscosse un successo incredibile.

In relazione alla preparazione delle esibizioni dei concorrenti, inoltre, Carlo Conti ha spiegato: “I Tali e Quali arrivano un paio di giorni prima per lavorare con gli insegnanti di canto e le costumiste. Per quanto riguarda il trucco, non avendo il tempo di realizzare un calco del viso e per costruire le protesi, sarà un trucco più pittorico, con parrucche e qualche piccola protesi facile da adattare”.

Tali e Quali, in arrivo il nuovo format di Carlo Conti: svelata la giuria

Infine, il conduttore ha svelato le identità dei giudici di Tali e Quali, annunciato: “La giuria è la stessa: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, più un quarto giudice che cambia ogni puntata. Potrà essere un personaggio originale o il ‘tale e quale’. I giudici saranno ancora più in difficoltà. Perché, mentre nella versione vip c’è una certa differenza tra l’uno e l’altro, qui sono davvero tutti molto bravi e le differenze sono minime. La giuria dovrebbe dare i voti con la virgola e i decimali”.

Nella prima puntata di Tali e Quali, che andrà in onda sabato 8 gennaio, il quarto giudice sarà Biagio Izzo mentre i Gemelli di Guidonia prenderanno parte allo show in qualità di ospiti.