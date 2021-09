Tamponi in farmacia, prezzo calmierato fino a dicembre: quanto costeranno?

Il prezzo dei tamponi in farmacia potrebbe rimanere più basso fino a dicembre, in vista dell'estensione del Green pass ai lavoratori.

Tamponi in farmacia, prezzo calmierato fino a dicembre: l’estensione del Green pass

Il Governo sta lavorando all’introduzione dell’obbligo per le farmacie di avere prezzi calmeriati per i tamponi, almeno fino a dicembre, quando scadrà lo stato di emergenza.

Questa è una notizia che emerge dalla cabina di regia del governo sul Covid, in vista dell’estensione del Green pass obbligatorio per i lavoratori del settore pubblico e privato. La certificazione verde può essere rilasciata dopo la guarigione dalla malattia, dopo la vaccinazione oppure in presenza di un tampone risultato negativo nelle 48 ore precedenti. Proprio per questo si parla dei prezzi dei tamponi.

Tamponi in farmacia, prezzo calmierato fino a dicembre: il costo

Il costo dei tamponi, secondo le anticipazioni, sarà di 8 euro per i minorenni e di 15 euro per i maggiorenni. Tutti coloro che non possono effettuare il vaccino per ragioni mediche, invece, non pagheranno nulla e potranno farlo gratuitamente. Per quanto riguarda i test salivari che ha richiesto Matteo Salvini e la richiesta dei sindacati di non far pagare i tamponi ai lavoratori, per il momento non ci sono novità.

Sicuramente ci sono più speranze per i test salivari che per i tamponi gratuiti, visto che il premier non vuole cedere.

Tamponi in farmacia, prezzo calmierato fino a dicembre: la decisione

L’obbligo del Green pass porterà ad aumentare il numero delle farmacie che praticheranno i prezzi calmeriati. Al momento ogni farmacia può stabilire i prezzi da proporre al pubblico, con la conseguenza che i cittadini si trovano a dover effettuare i test pagandoli tra i 20 e i 40 euro.

Questo potrebbe penalizzare le famiglie a basso reddito. Per questo si è arrivati alla decisione di un prezzo “politico” che riesca ad uniformare il mercato e rendere i test più accessibili a tutti.