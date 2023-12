L’evento si è verificato vicino alle pendici del monte Hanang, dove la presidente Samia Suluhu ha dispiegato le forze di sicurezza nazionali per aiutare i soccorsi. Numerose abitazioni e infrastrutture sono state danneggiate dal maltempo.

Alluvione in Tanzania: il bilancio delle vittime

Le inondazioni sono il maggior rischio naturale della Tanzania e colpiscono ogni anno decine di migliaia di persone. Secondo i dati riportati dal commissario distrettuale Janeth Mayanja, le forti piogge di sabato hanno colpito la città di Katesh, a circa 300 km a nord della capitale Dodoma. “Fino a questa sera, il bilancio delle vittime è di 47 morti e 85 feriti“, ha dichiarato ai media locali Queen Sendiga, commissario regionale dell’area di Manyara nel nord della Tanzania, aggiungendo che molte strade sono state bloccate da fango, acqua, alberi e pietre staccate.

Le zone colpite

L’Africa orientale è stata duramente colpita da inondazioni e frane nel 2023, in parte causate dal fenomeno meteorologico El Niño. Il mese scorso, in Tanzania, le piogge sono state più intense del solito e hanno causato diversi morti a Dar es Salaam e nelle aree di Kigoma, Kagera, Geita e Unguja. In alcune zone del Paese i raccolti sono stati spazzati via, compromettendo il sostentamento dell’intera popolazione. L’agenzia meteorologica locale ha avvertito che le piogge continueranno per tutto dicembre. La Presidente Suluhu, a Dubai per la conferenza sul clima COP28, ha inviato le sue condoglianze e ha annunciato di aver ordinato il dispiegamento di “maggiori sforzi governativi per salvare le persone“.

Il fenomeno El Niño

“Siamo molto scioccati da questo evento“, ha dichiarato in un video messaggio pubblicato online dal Ministero della Sanità tanzaniano. Dopo aver sperimentato una siccità senza precedenti, il continente è stato martoriato per settimane da piogge torrenziali e inondazioni legate a El Niño. Si tratta di un fenomeno meteorologico naturale che ha origine nell’Oceano Pacifico e determina un aumento del calore in tutto il mondo, portando siccità in alcune aree e forti piogge in altre.