I festeggiamenti in onore di San Marco a Taranto sono stati segnati da un dramma. Una catasta di legno che sarebbe stata posizionata in modo abusivo da alcuni abitanti della zona è esplosa. Stando a quanto emerge dalle clip che si sono diffuse nel giro di poco tempo sui social, l’esplosione è avvenuta proprio mentre alcune persone erano intente ad accendere il fuoco.

Taranto, falò esploso durante i festeggiamenti di San Giuseppe

L’episodio è avvenuto nella periferia del quartiere Tamburi. Non è chiara la dinamica della vicenda. Secondo le prime informazioni pare che tra la catasta di legna ammassata ci fosse anche una bombola del gas. Ciò avrebbe portato di fatto all’esplosione una volta scoccata la miccia, scatenata dall’accensione del fuoco. Sarebbero diversi i feriti e tra questi si segnalerebbero dei minori.

L’intervento dei soccorsi

Nel frattempo sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118, così come le forze dell’ordine. Delle persone rimaste ferite, tre sono state trasferite in ambulanza all’ospedale Santissima Annunziata. Di queste due sono state ricoverate in codice giallo, mentre una in codice rosso. Da fonti dell’ASL è emerso che ad una bambina sono stati medicati dei punti di sutura.